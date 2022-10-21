MİT’ten terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK’nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak ‘ı düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak’ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK’nın suikast biriminde ve Musul Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak ‘ı Türkiye’ye getirdi.

Terörist Piçak ‘ın 2015’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinden Suriye’ye geçerek PKK/YPG’ye katıldığı ve Suriye’deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.

Suriye’nin kuzeyinde 2019’da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak ‘ın, 2019-2020 yıllarında Suriye’nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin’deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.