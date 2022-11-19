MİT’ten Suriye’de operasyon: 11 IŞİD’li terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 11 IŞİD’li terörist yakalandı.

IŞİD’li teröristler tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde örgüt mensuplarının yer aldığı 3 örgüt evi, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları sonucunda tespit edildi. MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 11 IŞİD üyesi yakalandı. Operasyonlarda; teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin dolar değerinde olduğu anlaşılan 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED’ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

IŞİD’li hücre üyelerinin, PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi’ne yönelik IŞİD unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettiği öğrenildi. (DHA)