MİT’ten nokta operasyon: Eyvaz Beyaz etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde özel güç cephe sorumlusu “Zerdeşt Karadeniz” kod adlı Eyvaz Beyaz’ı, Irak’ın Duhok/Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994’te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010’da Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011’de Sinop’un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012’de Trabzon’da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz’ın, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT ‘in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.