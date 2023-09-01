MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon
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MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ‘Rezan Botan’ kod adlı Rezan Güngen’i Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT’in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak’ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK/KCK terör örgütüne göz açtırmıyor. Geçmiş dönemde yakın akrabalarının etkisiz hale getirildiği öğrenen ‘Rezan Botan’ kod adlı Rezan Güngen’in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak’ta Mahmur kampına gittiği belirlendi.

PKK’nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

(DHA)

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