MİT, PKK/YPG’nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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MİT, PKK/YPG’nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sözde PKK/YPG Tel Tamir eyaleti tugay sorumlusu, ‘Kemal Pir’ kod adlı İbrahim Mohammad Nasır’ı Suriye’de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, füze konusunda uzman olan ve sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol oynayan terörist İbrahim Mohammad Nasır, Tel Tamir’in iç bölgeleri ve sınır bölgesini iyi bilmesi nedeniyle Barış Pınarı harekat bölgesine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde önemli rol oynuyordu.

Kendine bağlı unsurlarla birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katılan terörist Nasır, gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle MİT’in hedef listesine alındı. Teröristin tüm hareketlerini ve intikallerini sahadaki ajanları ile izleyen MİT, düzenlediği operasyonla Nasır’ı etkisiz hale getirdi.

(DHA)

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