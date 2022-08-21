MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren yöneticisini etkisiz hale getirdi
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MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren yöneticisini etkisiz hale getirdi

Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de, PKK/YPG’li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT’in 9 Ağustos’ta Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gulo’nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu’na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo’nun, örgüt mensuplarını Türkiye’nin yurt içindeki ve Suriye’deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi. (AA)

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