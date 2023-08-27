MİT, PKK/KCK’nın sözde kurye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT), Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Suriye-Irak kurye sorumlusu ‘Doğan’ kod adlı Kadri Encu, etkisiz hale getirildi.

MİT ajanları, PKK/KCK’lı ‘Doğan’ kod adlı Kadri Encu’yu Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemden itibaren takibe aldı. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiği saptanan Encu’nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah ve mühimmatların aktarılmasında rol aldığı bilgisine ulaşıldı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığı belirlendi. Gara’da, Kadri Encu’nun bir eylem grubuyla toplantı yapacağı istihbaratının ardından, harekete geçmek için uygun zamanın beklendiği operasyon başlatıldı. Kadri Encu ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirdi.

‘Doğan’ kod adlı Kadri Encu, terör örgütünün kırsal kadrolarına 2006’da katıldı. Irak’ın Zap bölgesine geçerek Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Haftanin alanında örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edindi. 2015- 2017 yılları arasında PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi ‘Abbas’ kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptı. Ocak 2018’de sözde Irak-Suriye aktarım sorumlusu olarak Gara bölgesine geçti. Kurye sorumluğu dışında örgütün sözde dış ilişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.

(DHA)