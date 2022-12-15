MİT, Irak ve Suriye’de PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize eden PKK’lı Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı’yı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010’da terör örgütü nün şehir faaliyetlerinde çeşitli görevler alan “Roza” kod adlı terör ist Tarıncı, 2013’te Diyarbakır’da örgütü n kırsal kadrosuna katıldı.

Suriye’de güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı eylemlere katılan, Irak’ın Gare bölgesinde terör istlere silahlı ve ideolojik eğitimler veren sözde “apollo akademileri”nde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Tarıncı ve 2 koruması, MİT’in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.