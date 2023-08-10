MİT, eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lı teröristi yakaladı
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MİT, eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lı teröristi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT), Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

MİT ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) ortak çalışmasında, DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları tespit edildi. MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı.

Ayrıca 1 LAV silahı, 1 roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank mühimmatı, 2 anti tank personel mühimmatı, 5 sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile diğer mühimmat ele geçirildi.

(DHA)

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