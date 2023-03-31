Mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Konya’nın Yunak ilçesinde çalıştığı tahıl depolama şirketinde tonlarca mısırın bulunduğu siloya düşen Afganistan uyruklu işçi, yaşamını yitirdi.

Yunak ilçe merkezinde lisanslı depoculuk yapan bir şirkette yeni işe başlayan Afganistan uyruklu işçi, 20 metrelik hububat silosuna düştü. Mesai arkadaşları makineleri kapatıp, tonlarca mısırın içinde kaybolan ön adı Cumaali olan işçi için itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İşçinin cenazesi, otopsi için Yunak Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. (DHA)