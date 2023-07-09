Haberler Gündem

Miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı

Pendik’te, aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak’ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kritik uyarı: Kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olun

Kritik uyarı: Kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olun

Marmaris’te ormanlık alanda yangın çıktı

Marmaris’te ormanlık alanda yangın çıktı

Yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Gündem