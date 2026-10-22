Miras kalan bir evin satışı, taşınmazın mülkiyet yapısına ve mirasçıların durumuna bağlı. Bir mirasçının satış istemesi, her koşulda evi tek başına satabileceği anlamına gelmiyor.

Bir kişi vefat ettiğinde geride kalan taşınmazlar, mirasçılık durumuna ve ilgili hukuki kurallara göre mirasçılara geçer. Birden fazla mirasçının bulunduğu durumlarda taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet ilişkisi doğabilir. Bu nedenle mirasçılardan birinin, diğerlerinin haklarını yok sayarak bütün evi tek başına satabileceği varsayımı doğru değildir.

Öncelikle mirasçılık belgesi ve tapu kaydı gibi belgeler üzerinden mülkiyet durumunun netleştirilmesi gerekir.

Mirasçılar anlaşarak taşınmazı satabilir ve satış bedelinin paylaşımını kararlaştırabilir. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, ortaklığın giderilmesine ilişkin hukuki yollar gündeme gelebilir. Bu sürecin nasıl ilerleyeceği taşınmazın niteliğine, mülkiyet durumuna ve somut olayın koşullarına bağlıdır.

Taşınmazın bölünebilir olup olmadığı veya satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesi gibi hususlar değerlendirmede önem taşıyabilir.

Miras kalan evle ilgili işlem yapmadan önce tapu kaydının ve mirasçılık belgelerinin kontrol edilmesi, vergisel yükümlülüklerin araştırılması ve mirasçılar arasındaki anlaşmanın yazılı hale getirilmesi faydalıdır.

Özellikle yüksek değerli taşınmazlarda, aile içi anlaşmazlık büyümeden hukuki danışmanlık alınması zaman ve maliyet kaybını azaltabilir.