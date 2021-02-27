Minibüsün zeminini sökünce gerçek ortaya çıktı
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Minibüsün zeminini sökünce gerçek ortaya çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan panelvan minibüsün zeminine zulalanmış halde 7 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince TEM otoyolu üzerinde şüpheli bir panelvan minibüsü durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada aracın zeminine zulalanmış halde 7 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA) 

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