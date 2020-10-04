Minibüsteki 27 kilo uyuşturucuyu ‘Lina’ buldu
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Minibüsteki 27 kilo uyuşturucuyu ‘Lina’ buldu

Van’ın Başkale ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, narkotik arama köpeği ‘Lina’ ile yapılan aramada, 27 kilo 794 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinin Büklümdere Mahallesi’nde devriye görevi yaptı. Ekipler, devriye görevi sırasında şüphe üzerine seyir halindeki minibüsü durdurarak, arama yaptı. Narkotik arama köpeği ‘Lina’ ile yapılan aramada, su kolilerinin altındaki 2 çuval içinde gizlenen 27 kilo 794 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Minibüsteki 27 kilo uyuşturucuyu ‘Lina’ buldu
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