Minibüs, Van Gölü’ne düştü: Çok sayıda yaralı var

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkıp, Van Gölü’ne düşen minibüste 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Devlet Su İşleri kampı yakınlarında meydana geldi. Van’dan Gevaş yönüne giden 31 AJA 12 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak Van Gölü’ne düştü. Kazada sürücü ile 10 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 kişi taburcu edilirken, 1’i ağır 4 kişinin tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)