Minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde husumetli 2 minibüs şoförünün taşlı ve yumruklu kavgası cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 9 Temmuz’da öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 minibüs şoförü aynı güzergahta karşılaştı. Minibüslerini durdurup inen 2 şoför, tartışmaya başladı. Tartışma taşlı, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada şoförlerden biri, içerisinde yolcuların da bulunduğu minibüse taş attı. Minibüsün camları kırıldı. Çevredekilerin de araya girdiği kavga, polisin gelmesi ile sonra erdi.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)