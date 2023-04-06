Minibüs durakta bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
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Minibüs durakta bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Adana‘da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 M 0382 plakalı dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı’nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi’nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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Minibüs durakta bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
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