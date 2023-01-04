Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversites birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

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