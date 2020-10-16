Milyonluk tazminat gazinin içine sinmedi

Ağrı Doğubayazıt’a bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 5 yıl önce PKK’lı hainlerin düzenlediği bombalı saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran (44) ağır yaralandı. 2 yıl hastanede tedavi gören Erduran, taburcu olduktan sonra ‘gazilik’ unvanı ile emekli olup 160 bin lira tazminat aldı. Trabzon’a yerleşen Gazi Erduran, 2017’de avukatı aracılığıyla 120 bin TL talepli maddi-manevi tazminat davası açtı.

Kulağında işitme kaybı, ayağında aksaklık yaşayan Erduran’ın tazminat davasını gören Erzurum 2’nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, vazife malullüğüne dair bağlanan gelir ve ödemeler dikkate alındığında Erduran’ın 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş karşılanmamış zararı bulunduğu bildirildi. Ancak gazi Erduran, kendisine verilecek miktarı çok bulup, maddi tazminattan vazgeçtiğini bildirdi.

Tazminattan feragat ettiğini söyleyen Cengiz Erduran, “Dava açmamım sebebi, iş kazası geçiren kişinin aldığı tazminat, bir gaziden daha fazla. Bu gerekçeyle dava açtım. Açtığım 120 bin TL’lik davaydı ama ben bu denli yüksek bir tazminat belirleneceğini tahmin etmedim. Osmaniyeliyim, mütedeyyin bir ailenin yetiştirdiği bir insanım.

Biz bugüne kadar devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım” dedi. (DHA)