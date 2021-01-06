Milyonluk hırsızlık yapan Dominikli Hans yakayı ele verdi

Bahçelievler’de bankadan para çeken kişiyi takip ederek otomobilinden 1 milyon 200 bin lira çalan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, 30 Aralık 2020 tarihinde Bahçelievler’de meydana geldi. Bankanın önünde bekleyerek para çekeceğini anladığı bir kişiyi gözüne kestiren şüpheli Hans M.G.R., kişi bankaya girdiğinde mağdur vatandaşın otomobilinin yanına gitti.

Lastiğin altına çivi koyan şüpheli, vatandaşın parayı çektikten sonra otomobilinin yanına gitmesini bekledi. Vatandaş bankadan 1 milyon 200 bin lira para çekerek otomobiline koydu. Hareket ettiği sırada lastiğinin patladığını fark etti. Vatandaş en yakın oto lastikçiye doğru yola koyulduğu sırada şüpheli Hans, takibe başladı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Vatandaş lastiğini tamir ettirmek amacıyla lastikçiye geldiğinde, şüpheli bunu fırsat bilerek otomobilin arka kapısını açtı ve poşet dolusu nakit parayı alarak hızlıca koşmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheliyi 31 Aralık tarihinde kıskıvrak yakaladı.

Ele geçirilen paranın bir kısmı mağdur vatandaşa teslim edildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)