Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi bitti
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Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugün Riva’da yaptığı görüşme sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF’den “Stefan Kuntz’a Teşekkür Ederiz” başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

(DHA)

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