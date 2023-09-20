Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugün Riva’da yaptığı görüşme sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF’den “Stefan Kuntz’a Teşekkür Ederiz” başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

(DHA)