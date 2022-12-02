Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi’ne 555 sözleşmeli personel alınacak

Millî Savunma Bakanlığı, Bakanlık ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 555 Sözleşmeli Personel alacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuru yapabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak, Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak ve süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak gerekmektedir.

Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

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