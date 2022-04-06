Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz’de üçüncü mayın alarmı

Milli Savunma Bakanlığı’nca Kefken açıklarında mayın tespit edildiği, bölgenin emniyete alındığı ve SAS timleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir” denildi.

(DHA)