Milli motosikletçi, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
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Milli motosikletçi, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Sakarya D-140 karayolunun Akyazı Gişeleri kesiminde, Kenan Sofuoğlu’nun pistine gitmekte olan ve içerisinde milli motosikletçi 18 yaşındaki Can Alexander Öncü’nün bulunduğu panelvan, şerit değiştiren tırın dorsesine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan milli sporcu kazada yaralandı.

FOTO: İHA

Edinilen bilgilere göre, D-140 karayolunun Akyazı Gişeleri kesiminde meydana gelen kazada, antrenman için Kenan Sofuoğlu’nun pistine gitmekte olan ve içerisinde milli motosikletçi 18 yaşındaki Can Alexander Öncü’nün bulunduğu, Murathan U. idaresindeki panelvan, iddiaya göre, aniden şerit değiştirerek manevra yapan Ali K. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

FOTO: İHA

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı sporcuyu Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Meydana gelen kazada panelvan kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaralı sporcunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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