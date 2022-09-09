Milli güreşçi Yunus Emre Başar: Hepimizin birinci önceliği şampiyonluk

Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 10-18 Eylül’de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’nda önceliklerinin altın madalya olduğunu söyledi.

Grekoromen Milli Takımı’nda 77 kiloda Türkiye’yi temsil eden Yunus Emre, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Takım olarak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten 26 yaşındaki sporcu, “Yaklaşık 2,5 haftadır kamptayız. Artık hazırlığımız bitti. Hem teknik ekip hem de takım arkadaşlarım iyi hazırlandık. Takımımız gerçekten çok iyi. Şampiyonadan birçok altın madalya geleceğine inanıyorum. Son yapılan Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde 2. olduk. Genç bir jenerasyonuz. Metehan abi, Rıza abi gibi büyüklerimiz de var. Takım genelde genç, buradan iyi sonuçlarla geleceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Takımdaki arkadaşlığa ve bu arkadaşlığın getirdiği uyuma dikkati çeken genç sporcu, “Bu uyumun bize madalyalar getireceğine inanıyorum. Hepimizin birinci önceliği şampiyonluk. Rakiplerimiz Avrupa Şampiyonasına nazaran biraz daha zor olacak. Ben 77 kilodayım, orta sıklette olduğum için gerçekten önemli rakiplerim var. Avrupa Şampiyonası’nda da vardı, burada da olacaktır. Hepimizin altın madalyayla geleceğine inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu olimpiyat takımı başarılı olacak”

Yunus Emre Başar, takımlarının Olimpiyatlarda da başarılı olacağını ifade etti.

Bundan sonra yapılacak Dünya Şampiyonası’nın olimpiyatlara kota verdiğini ve gerçek hedeflerine ulaşmak için orada başarılı olmaları gerektiğini anlatan Yunus Emre, sözlerini şöyle tamamladı:

“Seneye yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Olimpiyat için vize müsabakaları olacak. Olimpiyata gitmek için ilk 5’e girmek gerekiyor. Seneye Dünya Şampiyonası daha zor ve daha önemli olacak. Bundan sonraki şampiyonayı geçtikten sonra hedefimiz oraya hazırlanmak. Bu olimpiyat takımı başarılı olacak, buna inanıyorum.” (AA)