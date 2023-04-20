Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Taha Akgül , altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb’de devam eden organizasyonun 125 kilo elemelerinde çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili’yi 3-1 yenen Taha Akgül , yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze’yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.