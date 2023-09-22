Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu

Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu , “Rüya gibi bir gün yaşıyorum.” dedi.

Başkent Belgrad’da devam eden 2023 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin ilk altın madalyasını alan Buse , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rüya gibi bir gün yaşıyorum. Altın madalya alarak ülkeme dönüyorum. Şu anın hayalini o kadar kurdum ki Avrupa şampiyonalarında maçlarımı son saniyelerde kaybetmiştim.” diye konuştu.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Buse , “Bugün burada onların desteği ve emeği sayesinde bu altın madalyayı boynuma taktım. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. İnşallah, olimpiyatlarda da ülkeme altın madalya kazandırırım.” ifadelerini kullandı.

Yasemin Adar Yiğit’ten sonra dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın güreşçi olan Buse , şunları kaydetti:

“Biz çok emek verdik. Maçlarım son saniyelerde kıl payı kaçtı. Turnuvalarda ülkeme sayısız altın madalya kazandırdım ama bu dünya şampiyonluğu bambaşka bir şey. Olimpiyatlardan bir sene önceki dünya şampiyonluğu gerçekten her sporcuya nasip olmayan bir şey. Rabbim bunu bana nasip etti. Bizim hedefimiz olimpiyatlar. İnşallah, orada da ülkeme altın madalya kazandıracağım.”

Rakipleri karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve maçlarının çoğunluğunu tuşla kazanan milli güreşçi, “Yaklaşık 10 aydır kamptayız, çok büyük fedakarlık yaptık. Eve gitmedik, bütün takım arkadaşlarım inanılmaz çaba sarf etti. Takımımla gurur duyuyorum. Bronz madalya maçına çıkan arkadaşlarım oldu. İnanıyorum ki onlar ileride bizden sonra bayrağı en iyi temsil edecek kişiler.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)