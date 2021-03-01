Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından konut ve arsa satılacak
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Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından konut ve arsa satılacak

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Bakırköy, Küçükçekmece, Fatih, Beyoğlu ve Beylikdüzü’nde bulunan 50 adet konut ve 1 adet arsa, ihaleyle satışa sunulacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ihale yoluyla satılacak olan 50 adet konut ve 1 adet arsa için teklifler 15 Mart tarihinde verilecek.

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