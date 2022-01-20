Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘seçmeli ders’ açıklaması
Haberler Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘seçmeli ders’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

MEB’den yapılan açıklamada “Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00’ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı” denildi.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Taksici aracındaki kadın cinayetini anlattı

Taksici aracındaki kadın cinayetini anlattı

Türkiye’yi sarsan olayda Asiye’den iyi haber var

Türkiye’yi sarsan olayda Asiye’den iyi haber var

Bakan Gül’den ‘özel hayat’ vurgusu

Bakan Gül’den ‘özel hayat’ vurgusu

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘seçmeli ders’ açıklaması
Gündem