Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

Eğitimde sınırlı olarak okul öncesi ve 1’inci sınıflara başlatılan yüz yüze eğitimin kapsamı 2, 3, 4’üncü sınıflar 8’inci ve 12’nci sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm ilkokulların 12 Ekim’de açılacağını duyurdu. Selçuk, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uygulamanın detaylarını canlı yayında anlattı.

Yüz yüze eğitim 1’inci sınıfların ardından 12 Ekim’de 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar için de başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasından satır başları şöyle:

– Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak.

– 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.

İSTEYEN VELİ GÖNDERİR İSTEYEN GÖNDERMEZ

– Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Daha önce veli rızası önemli demiştik. Yine istemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

– Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

500 BİN TABLET DAĞITACAĞIZ

– Uzaktan eğitimin ana mecrası EBA’da tüm yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA’da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek.

– EBA destek merkezleri oluşturduk. İnternet ve bilgisayar sorunu olan öğrenciler oradan destek alabilirler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya ulaşabilirler. Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek.