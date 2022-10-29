Milli Eğitim Bakanı Özer’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyet’in dün olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükseleceğini belirterek bu hususta onlara inancının sonsuz olduğunu bildirdi.

Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yarınların teminatı çocuklara bırakılan en büyük miras ve sarsılmaz bir değer olan Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıl dönümünün büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük gayretlerle inşa eden milletin, Milli Mücadele’nin her safhasında vatanseverliğini ve bağımsızlığına sadakatini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

“Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet’imiz, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükselecektir. Bu hususta müreffeh geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza inancımız sonsuzdur. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına bir adım kala, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun tazelediği heyecanımız ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla yeni neslimizi, çağın gereği olan bilgiyle donatacağız. Büyük eğitim ailemizin neferleri olarak karakterinde kahramanlık, idealinde hürriyet, davasında insaniyet olan bir milletin çocuklarına hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyorum.” (AA)