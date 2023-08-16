Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Sınıf tekrarı geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunların bulunduğunu dile getirerek, “Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” dedi.

Bakan Tekin, Ankara’da Başkent Öğretmenevi’nde medya kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Tekin, bakanlık olarak motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, merak eden, sorgulayan, analiz yapabilen ve aynı zamanda erdemli, merhametli, vicdan sahibi gençler yetiştirmenin en öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, “Bir taraftan köklerimizle bağımızı güçlendirirken diğer taraftan yeni ufukları hedefleyen bir süreç yönetmeyi ve her alanda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sağlam köprüler kurmayı önemsiyoruz. Ülkemiz sahip olduğu değerleriyle, birikimiyle, hedefleriyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekten büyük bir ülkedir” dedi.

‘AFET BÖLGESİNDE EĞİTİM 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK’

Deprem bölgesindeki eğitim çalışmalarına da değinen Tekin, bölgedeki öğretmenler için bir iletişim ağı kurduklarını, yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını ve barınma ile diğer hususlardaki ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Deprem bölgesinde 11 bin civarında dersliğin yıkıldığını ya da kullanılamaz durumda olduğunu hatırlatan Tekin, “400 civarında derslik çelik yapı inşa edip 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim-öğretime bunlarla başlayacağız. 2ncisi hem üretim imkanı açısından hem bütçe olanakları açısından ikinci bir faz olarak da toplam 4 bine yakın çelik yapı yapmayı planlıyoruz, onların bir kısmını da şubat ve önümüzdeki eylül ayında yetişecek şekilde planlamamızı yaptık. Dolayısıyla 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde başlatacak tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

Ayrıca deprem bölgesinde zarar gören yaklaşık 45 bin dersliğin onarımının tamamlandığını aktaran Tekin, bölgedeki öğrencilerin öğrenme kayıplarına ilişkin, “11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak” ifadelerini kullandı.

‘AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERİ ZORLAŞTIRACAĞIZ’

Ortaöğretimde sınıf tekrarı konusuna da değinen Bakan Tekin, okul terkleriyle ilgili sorunlar yaşandığını ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Lise öğretmenlerinin de konuya ilişkin görüş belirttiğini açıklayan Tekin, “Özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” dedi.

Ayrıca 12’nci sınıfta açık liseye geçmenin yaygınlaştığını vurgulayan Tekin, konuyla ilgili tedbirler alınacağını belirterek, “Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizin yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11’nci sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz. Aynı şekilde çocuklarımız önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda devamsızlıkla ilgili af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz” diye konuştu.

‘ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ REVİZE EDİLECEK’

Yeni dönemde en çok önem verdikleri konulardan birinin de öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu işaret eden Tekin, “Öğretmen yetiştirme süreci benim bu dönemdeki çözmek istediğim en temel problemlerden bir tanesi. Yeni dönemde inşallah öğretmen yetiştirme sürecini ele alıp bunu tepeden tırnağa revize etmek istiyoruz. Bu sürecin içinde öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesinden, öğretmen arkadaşlarımızın en temel eleştirilerinden bir tanesi olan öğretmenin sosyal statüsü ve itibarıyla ilgili almak istediğimiz tedbirler var” ifadelerini kullandı.

‘ÖZEL OKUL FİYATLARINI DENETLEYECEĞİZ’

Özel okul fiyatlarındaki artışa ilişkin de değerlendirmede bulunan Tekin, bu konuda daha önce özel okul dernekleriyle görüşüldüğünü anımsatarak, “Daha önce TEFE-TÜFE oranında artışlar yapabiliyordu; sonra deprem süreci, pandemi süreci sebebiyle orada fiyat skalasının oluşturulmasında farklı parametreler devreye girdi. Özel okullar kendi maliyetlerini, giderlerini karşılayamadıkları için bunları farklı yollarla karşılama uğraşına girdi, yani okul servisleri ve yemek ücretleriyle… Dolayısıyla, biz şimdi ücretlerle ilgili TEFE-TÜFE ilkesini getirdikten sonra özel okullar ve derneklerin bize taahhüdü; servis ve yemek ihtiyacıyla ilgili konularda da makul düzeyde yapacaklar, biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz. Bu denetim alanının içerisinde kalan okullar bizim paydaşımız. Ama bu denetimin dışına çıkmak isteyen, bize taahhütlerini veya bizim mevzuatımızın dışında yollara tevessül etmek isteyen özel okullara karşı da biliyorsunuz hem özel öğretim kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerimizde hem de yönetmelik düzeyindeki ikincil mevzuat düzeyimizde cezalandırma mekanizmalar var, idari cezalar uygulayabilecek durumdayız” dedi.

‘YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI KUŞKUSUZ OLACAK’

Öğretmen atamalarına da değinen Tekin, bakanlık bünyesinde çalışan öğretmenlerin sayısının artmasını çok istediğini ancak bunun politize edilecek bir konu olmadığını belirterek, “Bakın şu an halihazırda bakanlık sistemindeki öğretmen arkadaşlarımın yaklaşık yüzde 80’ine yakını Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan ya da cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanmış. Yani bu kadar çok öğretmen ataması yapılmışken, niye tekrar atama yapılmasıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde olalım? Yeni öğretmen ataması kuşkusuz olacak” diye konuştu. (DHA)