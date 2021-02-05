Milletin masası

Ülke sporu kimsenin umurunda değil. Herkes kafasına göre, çıkarına göre bir düzen kurma derdine düşmüş. Mafya dizilerinde gördükleri masaları kurup ülke futboluna patronluk yapma sevdası her yeri kaplamış. O bu isme yakın, bu şu isme yakın, o masa bunun masası, şu masa bunun masası! Peki ya millete fayda masası nerede?

Evlatlarımızın daha iyi şartlarda spor yapıp, kendi canlarımızla gurur duyacağımız başarıları getirecek düzeni kimin kuracağı noktasında emek harcayan yok. Parası olan tezgâhı büyüsün derdinde, makam üzerinden itibarı olan gücü kaybetmeyeyim tedirginliğinde, kulübü yöneten saha içinde sorun çözmek yerine saha dışında düzeni kurup hikâyeden kahramanlık peşinde. Parası olanın, arkası güçlü olanın her zaman haklı olması futbolumuzu kişilere oyuncak etti.

Suçlu biziz!

Aslında hepimiz, her şeyin farkındayız ama “Benden olan film, fırıldak yaparsa sorun yok” diyerek ayakta alkışlıyoruz. Biz ne kadar dürüstüz? Doğruya, doğru diyor muyuz? Yoksa çıkarımıza göre şekil mi alıyoruz? Hak ettiğimiz neyse onu yaşıyoruz. Gazetecisi güce biat etmiş, kulüpler üzerinden rant düzeni kuran sosyal medya hesapları fitne, fesat işlerine hız kesmeden devam ediyor. Gelsin reyting, gelsin para! Ne güzel düzen ama! Çıkarımıza göre adalet, rantımıza göre düzen, kafamıza göre doğru zihniyetimiz değişmediği sürece bu ülkenin sınırları içinde futbol başta olmak üzerine hiçbir şey düzelmeyecek. Ülke futbolunda yaşanan eksen kayması yerine bir gün oturacak ama o eksenin yönünü düzen mühendisleri değil milletin değerleri, devletin gerçekleri belirleyecek.