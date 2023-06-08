Millet mi illet mi?

Son seçimlerde de görüldü ki:

Milletin, illet olan yarısı…

Daha önceki seçimlerde de olduğu gibi yine…

Kariyer ve istişare yerine:

Tekil liderliği seçti…

Oysa…

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Günümüzün ve geleceğin dünyasında tekil değil kurumsal liderlikler hâkim olacak…

Tekil liderlik tipi liderlik sadece:

Az gelişmiş…

Yoksul…

Hak, hukuk, adalet ve özgürlüğün değerini bilmeyen yurttaşların yaşadığı ülkelerde tercih edilecek…

★

Günümüzde (Şimdilik):

Kurumsal…

Kapsayıcı…

Şeffaf…

Tutarlı…

Ve…

Öngörülebilir olmayan…

Uluslararası normlara uymayan…

Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine ihanet eden…

Yargı’yı kendine bağlayan bir tekil liderlik…

Demokrat ve adil olamayacağı için…

İktidarın başındaki kişi, bakanların hepsini:

İsveç’ten…

Ya da…

Japonya’dan getirse de…

Başarıyı yakalayamayacak…

★

Yani canlarım:

“Millet eleştirilemez” diyen sulu halk dalkavukları kabul etsinler ki…

Millete “zillet” diyen birinin…

Millete “illet” diyen birine öfkelenmeye…

Veya…

Şikayetçi olmaya hakkı yoktur…

★

Bendeniz…

Tekil liderliği, kurumsal liderliğe tercih eden…

Ve…

Millet değil “İllet” olan yarısını eleştirmeye:

Devam edeceğim…

Bundan sonra da zor

İktidar yağcılığı yapan…

Ama…

Halkın ve ülkenin sorunlarını görmezden gelen kimileri:

Yeni bakanların çok liyakatli kişiler olduğunu…

Muhalefetin:

“Bunların arasında liyakatli kişi yok” iddialarını boşa çıkardığını savunuyor…

★

Oysa canlarım…

Mevcut hükümet sisteminde bakanların liyakatli olmalarının tek yararı:

Makyaj malzemesi olarak kullanılmaları…

★

Sözümün özü:

Kariyerli bakanlarla:

Hükümet olunur…

İktidar da olunur…

Ama…

★

Tek kişi iradesinin hâkim olduğu…

Kurumsal liderliğin dışlandığı…

Demokratik hukuk devletine…

Ve…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesine saygı duyulmadığı…

Uluslararası sözleşmelerin çiğnendiği bir:

“Tek Adam” rejiminde…

Başarılı olunamaz…

Olunamıyor…

Bu kafayla devam edilirse:

Bundan sonra da olunamayacak…

Önümüzdeki seçim



Arkadaşlar…

Seçimler bitti…

Kazanan göreve başladı…

Kaybeden istifa bile etmedi…

Genel başkanlık koltuğunda oturuyor…

★

Hem…

Seçimlerde VAR (Video Assistant Referee) yok…

Kazandın, kazandın…

Kazanamadın:

“Önümüzdeki seçime bakalım” deyip yola devam edeceksin…

★

Levent Kırca merhumun “Olacak O Kadar” oyunlarındaki melodinin sözler gibi:

“Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun…”.

★

Geçmişe takılmayı bırakalım artık…

Geleceğe bakalım…

Geleceği plânlayalım…

Nazım’a yakışmaz mı?

“Yok öyle umutları yitirip,

Savrulmak karanlıkta…

Unutma…

Bir direniştir yaşamak:

Aynı gökyüzü altında…”.

★

Pek çok yerde bu sözlerin Nazım Hikmet’e ait olduğu yazıyordu…

Ben de:

“Nazım Hikmet’in şiiri” dedim kullanırken…

Ama…

★

Takipçilerimden uyaranlar oldu…

Şiir Nazım’ın değilmiş…

Kimin olduğu da belli değilmiş…

O halde…

Bir fıkrayla anlatayım meramımı…

★

Nasrettin Hoca minberde Cuma vaazı verirken:

“Karılarınızın çok süslendiklerini görürüm… Yüz göz boya içinde… Söyleyin onlara süslenmesinler, çok günahtır…”.

Cemaatten biri itiraz etmiş:

“Senin karın bizimkilerden daha çok süslenir Hoca…”.

Nasrettin bu…

Cevap torbası omuzunda:

“Doğru söylersin ama yakışır haspaya…”.

★

Nazım o kadar büyük…

Bu dizeler o kadar güzeldi ki…

Nazım’a yakıştırılması hoşuma gitti…

Cennet ve günah

Enflasyonla mücadele edeceklerini açıklayan CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Maaş ve ücretle geçinenleri enflasyona ezdirmeyeceklerini taahhüt etti…

★

Yani canlarım…

Sıcaktan bunalıyorsunuz…

Siteyi yöneten diyor ki:

“Çözüm bulduk, kaloriferleri yakıyoruz…”.

★

Bu açıklamaya:

“Oximoron” denilebileceği gibi…

Bu açıklamayı yapanlara da:

“Hem canı cennette ama hem de eli günahta olsun istiyor” denilebilir…

Halamın bıyıkları

Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar buyurmuşlar ki:

“Erdoğan’ın en çok çekindiği aday Ekrem İmamoğlu’ydu. İmamoğlu, Erdoğan’ı 3 defa yendi… Aday olsaydı yine yenerdi…”.

★

Özer Bey…

Bu sizin dediğiniz:

“Halamın bıyıkları olsaydı amcam olacaktı” halk deyişine benziyor…

Dünün tweeti

Mahfi Eğilmez

@mahfiegilmez

Kurda ne oldu da böyle bir artış oldu diye soran çok sayıda okur var. Yeni çıkacak kitabım ‘Fon’un kapağında bir Çin Atasözü var: “Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar” diyor.

Eh yaz geldi.

Günün fotosu

Dün bu yazıları yazdığım sırada 1 dolar 23.16 idi…

Bir gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırmıştı…

★

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay…

Tam da o sırada sosyal medya hesabından…

AKP’nin iktidar olduğu yıl atv’de yayınlanan Asmalı Konak dizisindeki takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaşarak:

“Günün Fotosu” yazdı…

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Mesaj hem çok yaratıcıydı…

Hem de…

Yeşilçay’ın bugünkü bedensel büyüklüğüyle…

21 yıl önceki bedensel küçüklüğü arasındaki farkı hatırlatması bakımından:

Çok değerliydi…