Millet mi illet mi?
Son seçimlerde de görüldü ki:
Milletin, illet olan yarısı…
Daha önceki seçimlerde de olduğu gibi yine…
Kariyer ve istişare yerine:
Tekil liderliği seçti…
Oysa…
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Günümüzün ve geleceğin dünyasında tekil değil kurumsal liderlikler hâkim olacak…
Tekil liderlik tipi liderlik sadece:
Az gelişmiş…
Yoksul…
Hak, hukuk, adalet ve özgürlüğün değerini bilmeyen yurttaşların yaşadığı ülkelerde tercih edilecek…
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Günümüzde (Şimdilik):
Kurumsal…
Kapsayıcı…
Şeffaf…
Tutarlı…
Ve…
Öngörülebilir olmayan…
Uluslararası normlara uymayan…
Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine ihanet eden…
Yargı’yı kendine bağlayan bir tekil liderlik…
Demokrat ve adil olamayacağı için…
İktidarın başındaki kişi, bakanların hepsini:
İsveç’ten…
Ya da…
Japonya’dan getirse de…
Başarıyı yakalayamayacak…
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Yani canlarım:
“Millet eleştirilemez” diyen sulu halk dalkavukları kabul etsinler ki…
Millete “zillet” diyen birinin…
Millete “illet” diyen birine öfkelenmeye…
Veya…
Şikayetçi olmaya hakkı yoktur…
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Bendeniz…
Tekil liderliği, kurumsal liderliğe tercih eden…
Ve…
Millet değil “İllet” olan yarısını eleştirmeye:
Devam edeceğim…
Bundan sonra da zor
İktidar yağcılığı yapan…
Ama…
Halkın ve ülkenin sorunlarını görmezden gelen kimileri:
Yeni bakanların çok liyakatli kişiler olduğunu…
Muhalefetin:
“Bunların arasında liyakatli kişi yok” iddialarını boşa çıkardığını savunuyor…
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Oysa canlarım…
Mevcut hükümet sisteminde bakanların liyakatli olmalarının tek yararı:
Makyaj malzemesi olarak kullanılmaları…
★
Sözümün özü:
Kariyerli bakanlarla:
Hükümet olunur…
İktidar da olunur…
Ama…
★
Tek kişi iradesinin hâkim olduğu…
Kurumsal liderliğin dışlandığı…
Demokratik hukuk devletine…
Ve…
Kuvvetler Ayrılığı ilkesine saygı duyulmadığı…
Uluslararası sözleşmelerin çiğnendiği bir:
“Tek Adam” rejiminde…
Başarılı olunamaz…
Olunamıyor…
Bu kafayla devam edilirse:
Bundan sonra da olunamayacak…
Önümüzdeki seçim
Arkadaşlar…
Seçimler bitti…
Kazanan göreve başladı…
Kaybeden istifa bile etmedi…
Genel başkanlık koltuğunda oturuyor…
★
Hem…
Seçimlerde VAR (Video Assistant Referee) yok…
Kazandın, kazandın…
Kazanamadın:
“Önümüzdeki seçime bakalım” deyip yola devam edeceksin…
★
Levent Kırca merhumun “Olacak O Kadar” oyunlarındaki melodinin sözler gibi:
“Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun…”.
★
Geçmişe takılmayı bırakalım artık…
Geleceğe bakalım…
Geleceği plânlayalım…
Nazım’a yakışmaz mı?
“Yok öyle umutları yitirip,
Savrulmak karanlıkta…
Unutma…
Bir direniştir yaşamak:
Aynı gökyüzü altında…”.
★
Pek çok yerde bu sözlerin Nazım Hikmet’e ait olduğu yazıyordu…
Ben de:
“Nazım Hikmet’in şiiri” dedim kullanırken…
Ama…
★
Takipçilerimden uyaranlar oldu…
Şiir Nazım’ın değilmiş…
Kimin olduğu da belli değilmiş…
O halde…
Bir fıkrayla anlatayım meramımı…
★
Nasrettin Hoca minberde Cuma vaazı verirken:
“Karılarınızın çok süslendiklerini görürüm… Yüz göz boya içinde… Söyleyin onlara süslenmesinler, çok günahtır…”.
Cemaatten biri itiraz etmiş:
“Senin karın bizimkilerden daha çok süslenir Hoca…”.
Nasrettin bu…
Cevap torbası omuzunda:
“Doğru söylersin ama yakışır haspaya…”.
★
Nazım o kadar büyük…
Bu dizeler o kadar güzeldi ki…
Nazım’a yakıştırılması hoşuma gitti…
Cennet ve günah
Enflasyonla mücadele edeceklerini açıklayan CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Maaş ve ücretle geçinenleri enflasyona ezdirmeyeceklerini taahhüt etti…
★
Yani canlarım…
Sıcaktan bunalıyorsunuz…
Siteyi yöneten diyor ki:
“Çözüm bulduk, kaloriferleri yakıyoruz…”.
★
Bu açıklamaya:
“Oximoron” denilebileceği gibi…
Bu açıklamayı yapanlara da:
“Hem canı cennette ama hem de eli günahta olsun istiyor” denilebilir…
Halamın bıyıkları
Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar buyurmuşlar ki:
“Erdoğan’ın en çok çekindiği aday Ekrem İmamoğlu’ydu. İmamoğlu, Erdoğan’ı 3 defa yendi… Aday olsaydı yine yenerdi…”.
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Özer Bey…
Bu sizin dediğiniz:
“Halamın bıyıkları olsaydı amcam olacaktı” halk deyişine benziyor…
Dünün tweeti
Mahfi Eğilmez
@mahfiegilmez
Kurda ne oldu da böyle bir artış oldu diye soran çok sayıda okur var. Yeni çıkacak kitabım ‘Fon’un kapağında bir Çin Atasözü var: “Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar” diyor.
Eh yaz geldi.
Günün fotosu
Dün bu yazıları yazdığım sırada 1 dolar 23.16 idi…
Bir gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırmıştı…
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay…
Tam da o sırada sosyal medya hesabından…
AKP’nin iktidar olduğu yıl atv’de yayınlanan Asmalı Konak dizisindeki takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaşarak:
“Günün Fotosu” yazdı…
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Mesaj hem çok yaratıcıydı…
Hem de…
Yeşilçay’ın bugünkü bedensel büyüklüğüyle…
21 yıl önceki bedensel küçüklüğü arasındaki farkı hatırlatması bakımından:
Çok değerliydi…