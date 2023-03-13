Millet İttifakı’nın Suriye konusunda AKP’den farkı

AKP, Millet İttifakı’nın kriz yaşaması için her türlü yolu denerken 1-2 Mart 2023’te, Barzani kontrolünde, 2. Erbil Forumu gerçekleştirildi.

Foruma; 94’ü Avrupa, ABD ve Ortadoğu’dan olmak üzere toplam 261 kişi katıldı.

Esas dikkat çekici nokta ise Mart 2019’da yapılan 1. Erbil Forumu’nda tanıdık bir ismin söyledikleridir.

1.Erbil Ortadoğu Güvenlik ve Egemenlik Forumu’nda; “Suriye ve Güvenlik Modeli” bölümünde, yetmez ama evetçi ve bir zamanlar Erdoğan’ın danışmanı olan Cengiz Çandar: “ABD; Aralık ayında Erdoğan ile konuşuyor orası sizin diyor. Ama şimdi ne yapıyor çekilmiyor.” diyor!

Rudaw’da yer alan bu habere ve konu “Suriye ve Güvenlik Modeli” olduğuna göre “orası sizin” denilen yer Suriye’nin kuzeyidir! Tarih olarak da Aralık 2018’i kastediliyor.

Gaziantep Üniversitesi’nin ilk olarak 2018’te, Cerablus’ta neden meslek yüksekokulu açtığı eminim şimdi daha iyi anlaşılıyordur.

Suriye Milli Ordusu(SMO) ile birlikte fakülteler, yüksekokullar, hastaneler, okullar hatta organize sanayi bölgelerini açtığımız sadece bilinen ama kimsenin bilmiyormuş gibi yaptığı gerçeklerdir.

Türkiye’nin ABD’nin izniyle kontrol ettiği Suriye topraklarında ise yerel yönetim faaliyetlerini, Gaziantep Valiliği yürütüyor…

ABD emperyalizminin projesini uygulayan AKP sayesinde bugün Suriye diye bir devlet yok.

Esad ise ambargo altında çaresizce bekliyor.

İran yaşadığı iç kargaşa nedeniyle Esad’a verdiği destek, neredeyse yok denilecek kadar azalmıştır. İran’ın desteği de kesilirse fiilen parçalanmış olan Suriye, resmi olarak yok olacaktır.

ABD deprem için gönderilen yardımların Esad’ın eline geçmemesi bahanesi ile son hazırlıklar için Suriye’nin kuzeyine, üst düzey bir generalini göndermiştir.

ABD, İran destekli gruplara ve Esad’a son darbeyi vurmak için AKP’nin eğitip donattığı SMO ile birlikte hazırlanıyor.

Deprem nedeniyle bölgede bulunan Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ise Türkiye’nin üniter sınırlarını hatırlatmaktan başka bir şey değildir.

Millet ittifakı, Hatay’ı Suriye’ye verecek yalanına da kimse inanmaz!

Bölgenin demografik yapısının değişmemesi gerektiğini, mültecilerin geri gönderileceğini defalarca vurgulayan Millet İttifakı bileşenleri, sabırla bu gerçekleri söylemeye devam etmelidir.

Suriye’de, Millet ittifakı ile AKP arasındaki bu temel farkı da artık herkes görmelidir.

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ise AKP tarafından en çok tartıştırılan başlık olarak öne çıkıyor. Elbette Kılıçdaroğlu siyasi partileri gezecek ve destek isteyecek.

ABD’nin tam destek verdiği AKP karşısında, arkasında sadece halk olan Millet İttifakı, bağımsız bir siyasi bileşen olarak elbette her yere gitmeli ve göğsünü gere gere parlamenter rejime dönüşü anlatmalıdır.

Asıl gözden kaçan detay AKP’nin, BOP’u uygularken beraber yürüdükleri ile günü geldiğinde ve işi bittiğinde yollarını nasıl ayırdığıdır.

HDP de bunlardan birisidir.

HDP’nin PKK ile ilişkisi ise en çok gündem olan konudur.

Ancak AKP kazansın diye Öcalan’ın gönderdiği mektup ne anlama gelmektedir?

Yarın konuşalım.