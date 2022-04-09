Millet İttifakının adayı kim olmalı?

Siz bakmayın yazımın başlığına…

O başlık: Dikkatinizi çekmek için öyle atıldı…

Zira:

Kimin aday olması gerektiğini söylemek:

Haddim de değil…

Hakkım da değil…

Ancak…

Bir alegori yapmama izin verin lütfen…

★

Olta balıkçılarına sorun bakalım…

İçlerinde, çikolatalı pastayı çok sevdikleri için zokaya:

Çikolatalı pasta koyup da oltasını:

Denize fırlatan var mı?..

★

Yoktur tabii ki?..

Neden?..

Çünkü…

Ancak alıklar, balık avlamak için kendi sevdikleri bir şeyi yem olarak kullanırlar…

★

Akıllılar ise zokaya:

Balığın sevdiği solucanı iliştirirler?…

★

Eğer seçimler erkene alınır…

Erdoğan da aday olursa karşısına:

Bazı aklı evvellerin:

“İlle bizden olsun, yani; klâsik solcu/klâsik sağcı olsun” türü bir aday çıkarmaları…

Zokaya kendi sevdikleri ama…

Balıkların tümünün asla tercih etmeyecekleri:

Çikolatalı pasta koymak gibi bir şey midir?..

Değil midir?..

★

Bence zokaya…

Her balığın yiyebileceği bir:

Yem konsun…

YETERLİ DEĞİL…

SÖZCÜ’den İsmail Akduman’ın haberi şöyle:

★

Ordu’nun Altınordu ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Durugöl’ün bir kısmına 2017 yılında stadyum yapıldı. Gölün bir kısmı kurutularak yapılan stadyum 2021 yılında hizmete açılırken, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi kalan kısmını da imara açtı. Bölge halkı 110 bin imza toplayarak alınan meclis kararına itiraz etti.

★

Canlarım…

Futbolla biraz ilgileniyorsanız:

Dünyanın en muhteşem futbol statlarına sahip olduğumuzu da bilirsiniz…

Ancak…

O statlarda:

Futbol yok…

★

Meselâ…

Şu habere konu olan Ordu’daki stat:

Orduspor için inşa edildi…

★

Peki…

Orduspor’un uluslararası bir başarısı var mı?

Yok…

Şu anda hangi ligde?..

3.Ligde…

★

Şimdi bir de…

Hafta içinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup eden İspanyol Villa Real’in stadına bakın…

★

Göreceksiniz ki:

TFF 3. Ligde oynayan Orduspor’un stadı…

Dünya futbolunun (Halen) en güçlü ilk beş takımından biri olarak kabule edilen Bayern’i UEFA çeyrek final ilk maçında: 1-0 mağlup eden Villa Real’in stadına:

Bin basar…

★

Demek ki neymiş?..

İnşaatın en kralını yapmak…

İnsanın (Sporcunun) da en mükemmelini yetiştirmek için:

Yeterli değilmiş…

DOMATES BİBERLE Mİ?..

Canlarım…

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat’ta olağanüstü bir toplantı sonunda:

%9,5 olan politika faizini:

%20’ye yükseltmişti…

Dün alınan bir kararla bu defa politika faizi:

300 baz puan indirildi…

★

Rusya neden yükseltmişti faizleri?..

Putin:

“Türkiye MB’nın yaptığı hatayı biz yapmamalıyız” dediği için…

★

Dün niçin düşürdü?..

Savaş ortamında Ruble:

Rezerv paralar karşısında değer kazandığı için…

★

Ruble neden değer kazandı?..

Rusya’nın doğalgazı ve petrolüne muhtaç AB ülkeleri:

Önünde sonunda ruble ile satın alım yapmak zorunda kalabileceklerini kabul etmiş göründükleri için…

★

Türkiye de Rusya’nın yaptığını yapamaz mı?..

Yapar da neyle?..

Domates biberle mi?..

SANDIKTA CEZALANDIRIN…

Canlarım…

Erken ya da zamanında bir seçim yapılacak…

O seçimleri ertelemek için savaş çıkarmayı hiçbir cumhurbaşkanı göze alamaz…

★

Hâkimlerle ilgili seçim kanununda yapılan değişiklikler de:

Seçimlerde:

“AKP’nin oy çalacağının garantisi” değildir…

★

Enseyi karartmayın…

Rakibine küfür ve hakaret etmeyi “eleştiri” zanneden:

Çapsız, nobran, vasat altı siyasetçileri: Sandıkta cezalandırın….

KABUL EDİLEMEZ…

Dün, Gül Sunal’ın merhum eşi Kemal Sunal için yıllar önce ortaya atılan bir yalanı nasıl yerle bir ettiğini okudum…

Neydi o yalan?..

“Kemal Sunal acayip cimriydi?..”.

★

Bakın, Gül Sunal bu yalanı nasıl yıkıyor:

“Alışveriş için bize boş çek imzalayıp verirdi. Beğenip de satın aldıklarımızı o çeki doldurarak öderdik… Yıllarca Kemal’in yazdığı çekleri kullandık. Alışveriş dönüşü bize ‘Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin’ derdi…”.

★

Canlarım…

Magazin gazetecilerinin aralarında adeta anlaşarak bir sanatçıya:

“Karakter elbisesi” giydirmeleri:

Kabul edilemez…

Kaldı ki:

Cimrilik de cömertlik gibi izafi (Göreceli) bir kavramdır…

Ve değerli olan…

Bir kişinin: Sevdiklerine karşı cömert olmasıdır…

★

Bu vesileyle Kemal Sunal ustayı bir kez daha:

Rahmetle anıyorum…

DEVLET İŞGAL EDİLMİŞ…

Mutlaka duymuş ya da okumuşsunuzdur…

Kemal Kılıçdaroğlu:

Et ve Süt Kurumu yetkilileri tarafından kuruma alınmadı…

★

Neydi amacı?..

Kılıçdaroğlu amacını şöyle açıkladı:

“Evlâtlarımızın beslenme hakkını konuşmak için devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış…”.

★

Ve fakat canlarım…

Atanmışlar:

Milletin vekilinin…

Hem de:

Baş vekillerinden birinin…

Milletin kurumlarından birine girmesine:

İzin vermedi…

★

Bu nobranlık…

Milletin Devlet’inin:

Milletin memurları tarafından:

İşgal edildiğinin…

Ve…

Devletin çöktüğünün kanıtıdır…