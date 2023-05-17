Millet İttifakı için asıl büyük tehlike kimler

Parlamento seçimleri bitti…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur yapılacak…

Bugün sizlerle…

Bu köşede 6 Mayıs 2023’te yayımlanan yazılarımdan birini paylaşacağım…

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Yazımı okuduktan sonra lütfen:

14 Mayıs Pazar günü ortaya çıkan seçim sonuçlarını hatırlayın…

İlle de…

İnce’nin çekilmesi üzerine:

MHP ve Sinan Oğan oylarındaki artışa dikkat edin…

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Hatırlarsanız, Millet İttifakı milletvekili sayısının 340’ı bile bulabileceğini…

Bu sayıyı yakalamanın önündeki en büyük engelin ise:

CHP dışındaki beş parti seçmeninin değil…

Klasik ve kökten laikçi…

Ve hatta…

En az MHP kadar kökten ulusalcı CHP seçmenleri olacağını…

Youtube kanalımda anlatmış…

KORKUSUZ’daki köşemde de…

Sizlerle paylaşmıştım…

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Endişemde haklı mı çıkacağım ne?..

Zira…

Klasik CHP’li yazarlar…

TV yorumcuları…

Ve hatta…

Eski CHP’li kimi muhteris politikacılar…

Meselâ:

Muharrem İnce…

Meselâ:

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal…

Meselâ:

Mehmet Sevigen, ilk anda aklıma gelenler…

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Bunlar…

Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını engelleyebilmek için…

(Sözde) Çaktırmadan:

Muharrem İnce’yi destekliyorlar…

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Aslında…

CB seçimlerini ikinci tura taşıyarak:

Erdoğan’a bir şans daha vermeyi hedefliyor…

Parlamento seçimlerinde ise:

Cumhur İttifakı milletvekili sayısını…

Millet İttifakı milletvekili sayısının…

Üzerine çıkarmaya:

Çabalıyorlar.

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Bunlar halen…

Solcuymuş gibi yapan…

Erdoğan’a muhalifmiş gibi yazan, konuşan…

Ama…

7-8 odalı orman içindeki köşklerde…

Veya…

Boğazdaki yalılarda yaşayan:

Sözde solcu…

Özde…

Şeriat devleti tehlikesinin sürmesinden yana olan…

Vahşi bir kapitalizminin destekçisi tuzu kurular…

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Bir ellerinde 3 santim çapında hakiki Havana puroları…

Diğer ellerinde 25 yıllık Chivas Regal kadehleri:

Rusya veya Çin tipi despotik devlet kapitalizmini desteklerken…

Kılıçdaroğlu’nun ise nasıl da:

“Beceriksiz…”.

Ve…

“Lümpen” biri olduğunu anlatıyorlar…

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Çünkü…

Kemal Bey bunların:

“Çok para kazanma” beklentilerini karşılamayacak…

Yani…

Erdoğan’ın kendi gazetecilerini zengin etmek için seferber ettiği Devlet kaynaklarını…

Bunlara peşkeş çekmeyecek…

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Sözümün özü canlarım…

Çaktırmadan Muharrem İnce’ye…

Ve haliyle…

Erdoğan’a destek veren bu kripto CHP’liler…

Kişisel çıkarlarını…

Halkın en az %60’ının geleceğine tercih edecek…

Kemal Bey’in en azından ilk turda seçilmesini engellemek için…

Ellerinden gelen gelmeyen her şeyi:

Yapacaklar…

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İnşallah yanılırım…

İnşallah:

Şu son 8 günde Kemal Bey’in ilk turda seçilmesini engellemekten vazgeçerler…

İnşallah:

Muharrem İnce isimli kriptoyu desteklemeye devam etmezler…

Uyanık

Josef Stalin demişti ki:

“Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı önemlidir…”.

★

Yaaa…

Despottu…

Zalimdi…

Allahsızdı…

Falan ama:

Uyanık adamdı…

Bizimkiler gibi o da:

İşini biliyordu yani…

Unutulmasın

Ümit Özdağ ve Sinan Oğan seçmenlerine nasıl bir tavsiyede bulunur bilemem…

Ama…

21. yüzyılın:

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine…

Ve tüm ülkelerin:

Demokrat ulusalcılarına saygılı Milliyetçileri olmakta samimi iseler…

Aidiyet üzerinden siyaset yapmamalılar…

Kemal Bey’e ilk turda oy veren yaklaşık 6 milyon “sol” seçmenin gururlarını ve onurlarını incitmemeliler…

★

Unutulmasın ki o seçmenlerin Meclis’te:

60’tan fazla temsilcileri olacak…

Cumhurbaşkanlığı makamında ise tek kişi görev yapacak…

O tek kişi ya:

Anayasamızın ilk dört maddesine saygılı bir cumhurbaşkanı (Bay Kemal) olacak…

Ya da:

29 Ekim 2023 günü…

Rejim değişikliğini açıklayarak…

Uygar dünyayı karşımıza alacak bir kişi olacak…

Dünün tweeti

İlhami Işık

@dunya20101

DİKKAT.

2’ci turun kilit ismi Sayın Sinan Oğan değil

2’ci turun kilit ismi

Sandığa gitmeyen 8 milyon kişidir

2’ci turun kilit ismi

Oyları geçersiz sayılan 1 milyon 300 bin kişidir.

Saygılarımla

Benchmarking

Tabii ki kâhin değilim…

Tek yaptığım:

Bildiklerimi…

Gördüklerimi…

Deneyimlerimi…

Ve sezgilerimi:

Harmanlamak…

O nedenle…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerde bu sonucun çıkacağını:

Doğru tahmin ettim…

★

Çünkü…

Klâsik CHP’lilerin Kemal Bey’den nefret etiklerini biliyordum…

Atatürk Kemal için:

“Kemal kazanacağına Yunan kazansaydı” diyen meczup neyse…

“Kemal kazanacağına Tayyip kazansın” diye çabalayan klâsik, kökten laikçi CHP’lilerin de o olduğunun farkındaydım…

Bakar bakar doyarız

Kemal Bey’in 2. turda kazanacağı kanaatindeyim.

Ancak…

Hile ve desise sürdürülür…

Erdoğan kazanırsa…

Ekonomideki kriz daha da derinleşecek…

★

Lütfen not edin…

Yaz aylarında değil ama…

2023 yılı Ekim ayı ortalarından itibaren…

Ekonomide “kara kış” başlayacak…

★

Bereket:

İHA’larımız…

SİHA’larımız.

Ve hatta…

Sayısı az da olsa: 15-20 tane de TOGG’umuz var.

Onlara bakar bakar doyarız artık…

Bu defa öyle olacak

2. turda Bay Kemal, Bay Recep’ten avantajlı…

Neden mi?..

Oy pusulasında…

Sadece iki kişini adı ve resimleri yer alacak…

★

Geçersiz oy sayısı:

“Yok” denilecek kadar azalacak…

İlk turda…

Kılıçdaroğlu’ndan nefret eden klasik CHP’li kanaat önderlerinin olumsuz etkilediği CHP seçmeni.

Pusulada Bay Kemal ile Bay Recep’in fotoğraflarını yan yana görünce…

Vicdanları sızlayacak…

Ve bu defa:

Mührü, Bay Kemal’in adının olduğu yere basacaklar…

Asıl sorun orada

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk primi pazartesi günü:

634 baz puandı…

Muhalif medyanın bir bölümünde bile, Erdoğan’ın ikinci turda bir kez daha seçilebilme ihtimalini yüksek olduğuna ilişkin yorumlar devam edince…

Dün risk pirimi:

652 baz puan seviyesine yükseldi…

★

Bu demektir ki…

Erdoğan (Olur a) bir kez daha seçilirse…

Yeniden borç yapılandırmalarında yıllık en az:

20 milyar dolar daha fazla faiz ödeyeceğiz…

★

Bunu…

Erdoğancı seçmenlere anlatabilir miyiz?..

Anlatmasına anlatırız da…

Anlarlar mı?..

Asıl sorun orada…

Görüşürüz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) skandal bir karara imza atarak Türkiye’nin en etkili haber sitesi sozcu.com.tr’ye erişim engeli getirdi.

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MEB’e hatırlatayım…

Atalarımız söylemiş:

“Korkunun ecele faydası yok…”.

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Hileyle ve desiseyle…

Belki bir kez daha…

Kazanabilirsiniz.

Ama…

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En çok bir yıl dayanabilirsiniz.

Not edin…

Bir yıl sonra görüşürüz…