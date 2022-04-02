Milas Belediyesi 27 adet işyerini kiraya veriyor

Mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait 27 adet işyeri kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyetleri Milas Belediyesi ait, aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.

İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 14/04/2022 Perşembe günü saat 12:00 ye kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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