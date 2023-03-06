Mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı
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Mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

Kars‘ta, mide ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıkan İran uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu bir kişinin üzerinde uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Digor-Kars kara yolundaki denetim noktasında gerçekleştirilen uygulamada, daha önce takibe alınan İran uyruklu M.Z.T’yi yolcu otobüsünde yakaladı.

Üst aramasında bir şey bulunamayan şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada çekilen röntgende İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağında kapsüller halinde 7 parça halinde sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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Mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı
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