Mide küçültme ameliyatı ile 129 kilo verdi

Ankara’da esnaf Ömer Karasülük (34) mide küçültme ameliyatının ardından 129 kilo vererek 279 kilodan 150 kiloya düştü. Karasülük, “Daha düşük beden kıyafetler giyebilmek çok güzel bir duygu” dedi.

Kuruyemiş dükkanı işleten evli Ömer Karasülük, çocukluğundan bu yana düzensiz beslenmesi sonucunda kilo alarak, 2 yıl önce 279 kiloya kadar ulaştı. Yürümekte, nefes almakta zorlanmaya başlayan Karasülük, tedavi olmaya karar verdi. Karasülük, gerekli tetkiklerin ardından 13 Aralık 2018 tarihinde mide ameliyatı oldu. Karasülük, ameliyatın ardından 129 kilo vererek 279 kilodan 150 kiloya düştü.

‘NEFES ALAMIYORDUM’

DHA’ya konuşan Karasülük, ameliyat olmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Karasülük, kiloları nedeniyle nefes almakta, uyumakta ve yürümekte zorlanmaya başladığı dönemde tedaviye karar verdiğini belirterek, “Dükkanımı kendim açıp kapatamıyordum; elemanlarım yardım ediyordu, çevreden yardım alıyordum. Dükkanın içindeki malzemeleri dışarıya, dükkanın önüne taşıyamıyordum. Hareket kabiliyetim çok sınırlıydı. Şu an dükkanımı kendim açıp kapatabiliyorum. Normal hayatıma döndüm. Hayata adapte oldum. Her işimi de kendim görebiliyorum” dedi.

‘KÜÇÜK BEDEN GİYEBİLMEK ÇOK GÜZEL’

Karasülük, hiç umutsuzluğa kapılmadığını anlatarak, “Ben 279 kilo iken umutsuzluğa kapılmadım. Benim için zor zamanlardı. Ameliyat zor mu? Emin olun ameliyattan öncesi daha zor. Ameliyatın ardından kilo vermeye başladıktan sonra zaten hiçbir sıkıntı olmuyor ki kilo vermeye başladığınız zaman hayatınız normale dönüyor. Azimli olmak gerekiyor. Kararlı olmak gerekiyor. Kilo vermeye karar veren, bu ameliyatı yaptırmaya kararlı olan insanlar kesinlikle azimlerini bırakmasınlar. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. 25 ay geçti. Daha düşük bedende kıyafetler giyebilmek çok güzel bir duygu. Kendi üzerine istediğin yerden gidip kıyafet bulabilmek bile güzel bir özgürlük” diye konuştu.

‘BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU’

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Oktay Banlı, Ömer’i önce diyet tedavisine aldıklarını anlatarak, “Bu kadar yüksek kilolarda ameliyat olamayacağını, olmaması gerektiğini belirttik. Ve açıkçası biraz da onun gayretini görüp tanımak istedik. O dönemde de Ömer diyetlere ve tedaviye cevap verdi. 10-15 kilo verdi. Biz de disipline olduğunu gördük. Ondan sonra da kalp, böbrek, ciğer ve diğer organlarının tetkiklerini yapıp hazırladık. Ve ameliyat etmeye karar verdik. Bizim için de en yüksek kilolu ameliyatlardan biri oldu. Ömeri hazırladıktan sonra kapalı tüp mide ameliyatı yaptık, mide küçültme ameliyatı yaptık. Midenin yaklaşık yüzde 75-80inin alındığı ameliyat oldu ve çok şükür başarılı bir şekilde ameliyatı atlattık” ifadelerini kullandı. (DHA)