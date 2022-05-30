Mide bulandırıyorlar…

Atatürk Türkiye’si ahlâk ve ilkelerine uygun yaşayanlardan “nefret eden” bir gurup var ülkemizde…

“Olmasın” mı?..

Tabii olsun…

Ve elbette olacak…

Bu güzel ülke hepimizin…

Ama…

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İktidar seçmeni olmaları…

Onlara:

Bizleri dışlama hakkı vermez…

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“Sadece bizim ahlâkımız geçerli… Bizim gibi inanacak, bizim gibi düşünecek, bizim gibi yaşayacak, bizim gibi giyineceksiniz” diyemezler…

★

Ama…

Diyorlar…

Demokratik haklarımızı koruduğumuzda da:

“Çekin gidin” diye bizleri aşağılıyorlar…

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Bu güzel topraklar için tek damla kanı akmayan dedelerin torunlarını…

Kanlarını bu güzel topraklar için akıtmış…

Kimi şehit…

Kimi gazi olmuş ataların torunları olan bizlere: Tercih ediyorlar…

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Bu ilkel zihniyetli yurttaşlarımıza göre:

Onlar gibi düşünmeyen…

Onlar gibi inanmayan…

Onlar gibi giyinmeyen…

Onlar gibi yaşamayan milyonlarca:

Seküler…

Laik devlet yanlısı yurttaş: Ahlâksız…

Ama kendileri:

Çok ahlâklı…

Kara mizah gibi…

★

Oysa…

Bunlar gibi giyinen kadınların ahlâksızlıkları…

Hem de…

Adeta kanalizasyona dönüşmüş kendi televizyon kanallarında…

Mide bulandırıyor…

ALLAH KORUSUN…

Dünyada (Daha çok Türkiye’de)

Bir:

“Sözde Müslümanlar” var…

Bir de:

“Gerçek dindarlar…”.

★

Sözde Müslümanlar…

Muaviye’nin yolundan asla şaşmadılar…

Bugün bile halen…

Hz. Muhammed’in kuzeni ve damadı Hz. Ali’ye gönül vermiş temiz ahlâklı dindarlardan:

Nefret ediyorlar…

★

Gerçek dindarlara gelince…

Tanıdığım en güzel gerçek dindarlardan biri:

Bugün 90 yaşında olan…

Ve…

Hatırlayabildiğim kadarıyla:

Beş yaşımdan beri:

Hiçbir ibadetini aksatmayan:

Hacı anneciğim…

★

Hacı anneciğim ve benzeri güzel Müslümanlar…

Hangi dinden olurlarsa olsunlar:

Fark etmiyor…

★

Çünkü onlar:

Din satmıyor…

Çünkü onlar:

Din satın almıyor…

Çünkü onlar…

İnandıkları kutsal kitabı istismar etmiyor…

Çünkü onlar haram yemiyor…

Haram yiyene oy vermiyor…

★

Keşke herkes…

O gerçek ve güzel dindarlar gibi:

İyi insan olabilse…

Ama…

★

Artık tüm dünya gördü ki:

Sözde Müslümanlar çok tehlikeli…

Sözde Müslümanlar çok fena…

Çok acımasız…

Çok despot…

★

Allah kendisine samimiyetle inanan herkesi…

Bu sözde Müslümanların şerrinden korusun:

Âmin…

O TİVİTİ ATAR MIYDI?..

İlkel ve ilkesiz bir kadın belli ki…

İlkel çünkü:

Kadınların ezilmeyi kabul etmeyeceklerine halen inanmıyor…

★

İlkesiz bir kadın çünkü:

Ahlaksız bir saldırıya maruz kalan Melek Mosso’ya…

Destek olmak amacıyla Isparta’da konser vermeyi kabul etmeyen:

Funda Arar ve Derya Uluğ’a bakın nasıl bir tepki koyuyor:

★

“Çok da umurumuzdu, bizim ahlaki değerlerimizi hiçe sayan kişi gelse ne olur gelmese ne olur. Protesto ediyormuş…”.

★

İşte bu tepki…

Nasıl da ilkesiz ve hatta omurgasız olduğunu gösteriyor…

★

Funda Arar konser verseydi…

O zaman bunların ahlâklarına (Nasıl bir ahlaksa) uygun davranmış olacaktı…

Ama…

Sanatçı sorumluluğu gösterip despotizme yüz vermeyince…

“Gelse ne olur gelmese ne olur” pespayeliğine düştü…

★

İlkeli olsaydı:

O tiviti atar mıydı?..

İLELEBET PAYİDAR KALACAK…

Yasal seks yapabilmek için:

Her selâm verdiği erkekle nikâh kıyan eğlence dünyası ünlülerini…

Kendi ahlâklarının örneği olarak konserlere davet edenler…

★

Modern…

Seküler…

Laik devlet yanlısı…

Atatürk sevdalısı genç kadın sanatçılarımıza ise…

“Ahlâksız” iftirasını atarak dışlıyorlar…

★

Geççek bunlar canlarım…

Mutlaka geççek…

Geçmeli…

Çünkü…

★

Atamıza sözümüz var:

Onun bizlere ve…

Bizden sonra gelen temiz ahlâklı yurttaşlarımıza emanet ettiği bu güzel cumhuriyet:

İlelebet payidar kalacak…

UTAN BİRAZ YAHU…

Yahu bu adam şaka gibi…

Öyle lâflar ediyor ki…

Adeta:

“Ben cahilin tekiyim, beni bakan yapan da zaten kariyerim için değil; itaatim ve sadakatim için bakan yaptı” diyor…

★

Bakın bu defa ne dedi:

“Kadınlarımıza seçilme hakkını tam anlamıyla hayata geçiren AK Parti ve Erdoğan’dır…”.

★

Yahu ilkokul çocukları bile (Eğer hala okutuluyorsa tabii):

Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını:

İsviçreli kadınlardan 36…

Fransız kadınlardan 11…

Belçikalı kadınlardan 14 yıl önce elde ettiğini bilir…

★

İnsan biraz olsun utanır yahu…

Zira…

Bu güzel ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren yasa:

1934 yılında yürürlüğe girdi…

★

Hay Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah…

İKAME ŞARKICI…

Örümcek bağlamış kafalar, sanatçı Melek Mosso’ya ahlaksızca saldırınca…

Karakter sahibi…

Sağlam kişilikli…

Erkeğe teslim olmayan modern kadınlar hemen dayanışmaya geçtiler…

Bu, utanmazlara…

Bu ahlâksızlara karşı ortak tavır aldılar…

★

Onlardan biri:

Sanatçı Funda Arar

Bakın nasıl bir mesaj paylaştı:

★

@fundaarar

Çok değerli Isparta’lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…

★

Bir diğeri ise:

Derya Uluğ…

O da şu mesajı paylaştı:

★

@deryaulugg

Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz

★

İşte canlarım:

Halkın sanatçıları bu iki Hanımefendi…

Ve benzerleri…

★

Yerlerine ikame edilen mi?..

O ise:

Sıradan bir:

Eğlence dünyası ünlüsü…

TEK YÜREK OLACAĞIZ…

Kimi canım dostlarım her ne kadar:

“Dede ya ‘enseyi karartmayın’ diyorsun ama memleket elden gidiyor” diyerek umutsuzluğa düşüyorlarsa da…

Bir kez daha söylüyorum…

Amman ha…

Sakın…

★

Direnin…

Melek Mosso’ya yapılan siyasi ve beşerî ahlâksızlık karşısında nasıl tek yürek olduysak…

Laik cumhuriyeti koruma konusunda da tek yürek olacağız…

GÜNAH – AYIP – SUÇ…

Bir okur ve Youtube kanalı izleyicisi soruyor:

“Bir şeyin yasadışı ya da yasal olduğunu ne belirler?..

Kıstas nedir?..”.

★

Hukuk devletlerinde:

Kanunlarla tarif edilmiş eylemleri yapanlar:

Yasa dışıdır…

Kanuna göre suç olmayan her eylem ise yasaldır…

Bunun kıstası olmaz…

★

Meselâ…

Ceza yasalarımızda zina suç olmaktan çıkarılmıştır…

Ama…

Toplumun bir kısmına göre zina:

Günahtır…

Bir başka guruba göre ise sadece:

Ayıptır…

★

Günahlar ve ayıplar:

Yasalarla tanımlanmaz…

★

Günahları:

Kutsal kitaplar tarif eder…

Ayıpları ise:

Gelenek, görenek, örf ve âdetler…

★

Bir modern devletin yurttaşları için geçerli olan:

Ne günahlardır…

Ne de ayıplardır…

Asıl olan:

Kanunlardır…