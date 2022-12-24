MHRS randevularında yeni dönem! 2 yeni uygulama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yaşanan randevu sorunlarının önüne geçebilmek amacıyla 2 yeni uygulamayı başlattıklarını duyurdu. Buna göre, MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; MHRS randevu sorunlarının beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacakları bir numaralı konu olduğunu belirtti. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı 2 yeni uygulama başlattıklarını bildiren Koca, “Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da başlatılan 2 yeni uygulama hakkında bilgi verildi. Buna göre, MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

RANDEVUSUNA GİTMEYENLERİN ORANI SON BİR AYDA YÜZDE 21 OLDU

Bakanlık açıklamasında yer alan bilgilere göre, MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı son 1 ayda yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu oran, muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturuyor.

Yeni uygulama kapsamında MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına “Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır” uyarısı çıkıyor. Randevulara gidemeyecek olan hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor.

Sistemde hem internet sitesi üzerinden hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor. (ANKA)