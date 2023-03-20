MHP’li Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti
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MHP’li Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Basmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü (56), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. İhbarla eve giden sağlık ekipleri, Gönüllü’yü Başmakçı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada müdahale edilen Gönüllü, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Ayhan Gönüllü’nün cenazesi, bugün düzenlenecek törenin ardından Başmakçı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)

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