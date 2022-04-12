MHP’den istifa etmişti: Sedat Kılınç’a saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri’de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP’den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç’a yumruklu saldırıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık grubun televizyon kanalının olduğu binaya girdikleri ve iş insanı Sedat Kılınç’ı binadan çıkardıktan sonra yumruk atarak, itekledikleri görüldü.

Kayseri’de, geçen 8 Nisan günü ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gazeteci Azim Deniz ve konuğu Sedat Kılınç binaya girmeden önce 7 kişilik bir grubun gelerek, binanın yanında bulunan kafede oturdukları görüldü. Ardından Azim Deniz ve Sedat Kılınç binaya girdikten sonra 100’e yakın kişinin bina önüne geldiği ve çok sayıda kişinin binanın içine girdiği güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bir süre sonra binadan çıkartılan Sedat Kılınç’a yumrukla vurulup, iteklendiği görüldü. Bu sırada gazeteci Azim Deniz’in de binanın dışına çıktığı görüntülerde yer aldı. Bir kişinin yine gazeteci Azim Deniz’e yumruk atmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Sonrasında güvenlik kamera görüntülerinin dışına çıkan Kılınç, bina önündeki beyaz cip ile olay yerinden ayrıldı. (DHA)