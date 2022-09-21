MHK’den cinsiyet ayrımcılığı atamaları

7. haftanın maçlarında MHK ilginçtir, İstanbul’daki 4 maça birden 4. hakem olarak kadın FIFA hakemleri atadı. Maç içinde orta hakeme bir şey olsa bu kadın hakemler düdüğü çalacaklar! Ama bence madalyonun görünmeyen diğer yüzü var bu atamalarda. MHK aklınca yine çok zeki davrandı. Kulübelerdeki kişilerin kadınlara karşı daha nazik olacaklarını ve böylece itirazları raptı zapta alacaklarını düşündüler sanırım…

Bu düşünce takımlar iddialı durumdayken, yangın yeri gibi olan kulübelerdeki zevatı susturmak, bastırmak için MHK tarafından alınan çok acizce, zavallıca ve tehlikeli bir önlemdir. Bu tayinler MHK’nin bir aymazlık,çaresizlik içinde olduğu gösterir.

İflasının beyanı demektir! Ayrıca biz yeşil alanda beceremiyoruz maçları yönetmeyi ama lütfen susun, itiraz etmeyin ricası gibi bir durum oluşturmuştur MHK…

MHK’nin kulübeyi susturmaya yönelik yaptığı bu atamalar kadın hakemlerin kadınlıklarından yararlanma, bir obje olarak kullanmaya kalkıştığını akla getiriyor. Kadın objesini öne çıkararak bastırıcı unsur olacağını düşünmek bir gaflettir.

Bu tür düşünce MHK’nin kadın hakemlere resmen cinsiyet ayrımcılığı yaklaşımıyla yaklaşması anlamına geliyor.

Kadın-erkek eşitliğine de sığınmamalı MHK. Zira böyle bir uygulaması yok, olamaz da! Dünyada da örneği yok zaten. Eğer bu tür düşünceler MHK için söz konusu değilse MHK derhal o kadın FIFA hakemlerini, o takımların maçlarına iddiaları sürerken, yeşil sahaya orta hakem olarak sürmelidir ki bu tür cinsiyet ayrımcılığı dedikodularına son vermiş olsun.

Ayrıca 7. haftanın orta hakemleri de durumları idare eden, vasat yönetimler gösterdiler.