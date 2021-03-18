MHK mecbur kaldı

MHK, derbiye Halil Umut Meler’i atadı. Bu atamaya mecbur kaldı. Sezon başından beri derbilerde başarılı olamamasından çekindikleri için büyük maç vermedikleri Meler’i belki de sezonun en önemli karşılaşmasına atamak zorunda kaldılar. İşte MHK yönetiminin iş bilirliği (!), tebrik ediyoruz kendilerini…

Halil Umut Meler eğer maçı ciddiye alır, diğer maçlarda çaldığı zekice (!) düdükleri bir kenara bırakırsa başarılı olur. Oyunun kontrolünü futbolculara kaptırmaması, ilk düdükten son ana kadar ciddiyetini koruması şart. Çünkü Meler, birçok maçta zaman zaman konsantrasyonunu kaybedip önemli hatalar yaptı.

VAR’a kimin atanacağı da çok önemli. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus’a bu hafta Süper Lig’de maç verilmemesi bir sinyal aslında.

İki takım futbolcularının iyi niyetli davranıp Meler’e yardımcı olmaları gerekiyor.