MHK hakemleri korumaya almalı

Fenerbahçe-Giresun karşılaşmasında Arda Kardeşler’in gösterdiği kartlar doğruydu. Ancak sanırım yönettiği maçlarda Fenerbahçe’nin yaşadığı puan kayıpları, sarı-lacivertlilerde Arda’ya karşı güvensizlik oluşturmuş. Arda Kardeşler üst üste gelen Fenerbahçe maçlarında ne kadar doğru yaparsa yapsın, hak etmese bile, Fenerbahçe için istenmeyen, uğursuz hakem görünümüne geldi maalesef. Fenerbahçe yöneticileri ortalığı yangın yerine çevirmek için sanırım Arda Kardeşler’in ciddi bir hatasını bekler durumda.

MHK’nin bir görevi de hakemini ateşe atmak değil korumak kollamak olmalı. Böyle durumlarda hakemi yıpratmamak adına o takımın maçına tekrar tekrar vermemelidir.

Alanya-Adana DS maçında Çağdaş Altay, adı gibi çağdaş hakemlikten örnekler gösterdi. Sakin ve kendinden emindi. Verdiği kararlar doğruydu. Tebrikler Altay’a.

Haftanın diğer maçlarında Kadir Sağlam, Mert Güzenge, Mustafa Kürşad Filiz, Atilla Karaoğlan çok iyi örnek yönetimler gösterdiler.

Mete Kalkavan ve Yaşar Kemal Uğurlu ise yönetimleriyle vasatı aşamadılar.