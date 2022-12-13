Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezası belli oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, buluştukları mezarlıkta tartıştığı eski kız arkadaşı G.O.’yu (15) boğazından bıçaklayıp, yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan B.A. (15), yaş ve tahrik indirimi uygulanarak 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Mayıs sabahı Germir Mahallesi’nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga şırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.’yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan G.O. taburcu edilirken, B.A. ise gözaltına alınıp ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından B.A. hakkında ‘Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık B.A. ile mağdur eski kız arkadaşı G.O. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.

İddianamedeki ifadesini tekrar ettiği öğrenilen sanık B.A., “G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.’yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim” dedi.

‘HAREKET HALİNDE OLUNCA BIÇAK BOYNUNA DENK GELDİ’

Öldürme kastı olmadığını ileri süren B.A., “Okulumun etrafı tehlikeli olduğu için bıçak taşıyordum. G.O., bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Bıçağı omzuna saplayacaktım ama G. hareket etti ve boynuna geldi. Çok korktum ve bıçağı yere attım. Kanamasına durdurmak için yanına gittiğimde, G.O. bıçağı benim bacağıma sapladı. İlk müdahalesini önemsemedim ancak ardından 2 kez daha sapladı. Şok halinde olduğu için G.O.’dan özür diledim. Kendisini öldürme kastım yoktu. Bana ve kız arkadaşıma ettiği hakaretler nedeniyle bir anda çok sinirlendim. Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

‘SES TELLERİMDE SORUN OLUŞTU, FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORUM’

G.O. ise “Beni özellikle mezarlığa çağırdı. Olayı tasarladı, olay sonrasında ses tellerimde sorun oluştu. Fizik tedavi görüyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.A.’yı, ‘Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla, ‘tahrik’ indirimi ile de 13 yıla indirdi. Yaş indirimi’ de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. (DHA)

(DHA)