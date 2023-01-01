Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Haberler Gündem

Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Ankara’da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı. Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin  arasından çıkaramadı.

Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Nebati’den çağrı: Elinizi taşın altına koyun

Bakan Nebati’den çağrı: Elinizi taşın altına koyun

MHP eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, ölü bulundu

MHP eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, ölü bulundu

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Gündem