Metrobüste yüksek sesle konuşma kavgası 

Beylikdüzü’nde metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Haramidere’de metrobüste yaşandı. Aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcuyu diğer yolcular uyardı. Bunun üzerinde yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki yolcu karşılıklı olarak birbirlerine yumruklar savurdu.

Diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)